Stauseen der Alpen: Maltatal

Malta Hochalmstraße Kehren.

Quelle: ORF/Kurt Reindl.

Am Ende des malerischen Maltatales in Kärnten gelegen, wird durch diese Sperre ein türkisgrüner Stausee erst zum Leben erweckt, gespeist von zahlreichen Gewässern aus einer der schönsten und bedeutendsten Hochgebirgslandschaften der Welt, dem Nationalpark Hohe Tauern.



Manche Stauseen in Kärnten verstecken sich aber geradezu in Seitentälern des Maltatales, andere wiederum lassen den höchsten Berg Österreichs, den Großglockner, stolz in sich spiegeln.