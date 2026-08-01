Sonnenberge - Von der Rax zur Buckligen Welt

Nur noch wenige beweidete Hochalmflächen sind übrig geblieben - nur unter Einsatz der gesamten Familie möglich

Quelle: ORF/epo-film/Franz Zwickl

Die Bodenwiese am Gahns ist eine der letzten beweideten Hochalmen der Sonnenberge. Hier wird das Vieh von 28 Bauern der Umgebung den Sommer über vom Halter-Hias betreut einem Faktotum der Region. Während viele Bergbauern von Rax und Schneeberg aufgegeben haben, überwiegt in der Buckligen Welt noch das Bauerntum. Bewirtschaften lassen sich diese arbeitsintensiven Klein- und Mittelbetriebe allerdings nur, wenn die ganze Familie mithilft. Die uralten Streuobstwiesen der Buckligen Welt sind nicht nur eine Augenweide, sondern Lebensraum und Nahrungslieferant für eine Vielzahl von Tieren.



Die Wälder der Sonnenberge wurden einst intensiv genutzt. Doch seit man weiß, dass sich ein gesunder Waldbestand positiv auf die Wasserqualität auswirkt, achtet man verstärkt auf seinen Zustand. Seit 1873 speisen die Quellen von Rax und Schneeberg die Erste Wiener Hochquellenwasserleitung. 1965 wurde der Einzugsbereich der Quellen schließlich zum Wasserschutzgebiet erklärt. Raubbau und intensive Nutzung gehören seitdem der Vergangenheit an. Nun gibt es sie wieder, die verlassenen Dickichte, in denen auch die scheuen Schwarzstörche brüten.Eineinhalb Jahre lang war das Team der epo-film unter der Regie von Barbara Fally-Puskás und Klaus Steindl im Gebiet der Sonnenberge unterwegs. Die Filmmusik stammt von Klaus Trabitsch, der hoch über dem Schwarzatal lebt und sich Tag für Tag von der Schönheit des Schneeberglandes inspirieren lassen kann.