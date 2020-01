Sonnenberge - Von der Rax zur Buckligen Welt

So nahe kommt man Gemsen selten

Quelle: ORF/epo-film/Franz Zwickl.

Bei Kirchberg am Wechsel öffnet sich im Eulenberg die Hermannshöhle. Die insgesamt mehr als vier Kilometer langen Gänge entstanden vor etwa einer Million Jahren. In der kalten Jahreszeit dient die wohltemperierte Tropfsteinhöhle bis zu 700 Fledermäusen als Winterquartier. Hier wurden bereits 14 verschiedene Fledermausarten beobachtet. Doch die Sonnenberge Niederösterreichs sind seit jeher auch von Menschenhand geprägt. Dies ist ein Kulturland, in dem die Natur ihren Platz hat. Der Film stellt einige der Menschen vor, die mit dieser Region tief verbunden sind. Am Fuße des Hochwechsels lebt Christof Seiser. Der ehemalige Leistungssportler bezeichnet sich heute als Aktionskünstler mit Schwerpunkt Bildhauerei. Gerne versucht er seinen Sportsgeist mit der Kunst zu verbinden. Bei der Arbeit an einer Felsskulptur am Hochwechsel stellen sowohl der entlegene Standort als auch das harte Gestein eine große Herausforderung dar. Für sein jüngstes Werk nimmt sich Seiser viel Zeit, damit die Energie aller Jahreszeiten in seine Arbeit einfließen kann.