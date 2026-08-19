Sinfonie der Alpenseen

Drachensee und Coburger Hütte

Quelle: ORF/Verlagshaus Hans Jöchler

Sie alle haben ihre Besonderheiten und verfügen über magische Anziehungskräfte. Und mit spektakulären Aufnahmen aus der Luft offenbaren sie noch nie zuvor gezeigte Farbspektren - von kristallklar bis hin zu smaragdgrün. Beginnend bei den Gletschern, die als Grundlage für die meisten Berg- und Gebirgsseen im Alpenraum dienen, zeigt diese "Land der Berge"-Produktion, wie Alpenseen zum Leben erweckt werden, ihre eigentümlichen Farben entstehen und warum sie auf viele Einheimische und Touristen eine derartige Faszination ausüben.



Besucht werden unter anderem der Brechsee, oberhalb von St. Leonhard im Pitztal, der Seebensee im Außerfern (Bild oben), der touristische Vilsalpsee im Tannheimertal und der Rifflsee, der größte See in den Ötztaler Alpen.