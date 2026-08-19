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Seebensee Ausserfern

Dokumentation

Sinfonie der Alpenseen

Für diese Produktion macht sich der Filmemacher Hans Jöchler auf zu den schönsten Alpenseen in ganz Tirol.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
26.09.2026
10:50 - 11:35 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Natur-Doku

Natur

Mehr als 600 Weiher, Teiche und Seen fügen sich hier wie bunte Diamanten in die Gebirgsketten ein. Manche von ihnen sind für Wanderer leicht zugänglich, andere wiederum sind versteckt und eingebettet in einer malerischen Bergkulisse.

Drachensee und Coburger Hütte
Drachensee und Coburger Hütte
Quelle: ORF/Verlagshaus Hans Jöchler

Sie alle haben ihre Besonderheiten und verfügen über magische Anziehungskräfte. Und mit spektakulären Aufnahmen aus der Luft offenbaren sie noch nie zuvor gezeigte Farbspektren - von kristallklar bis hin zu smaragdgrün. Beginnend bei den Gletschern, die als Grundlage für die meisten Berg- und Gebirgsseen im Alpenraum dienen, zeigt diese "Land der Berge"-Produktion, wie Alpenseen zum Leben erweckt werden, ihre eigentümlichen Farben entstehen und warum sie auf viele Einheimische und Touristen eine derartige Faszination ausüben.

Besucht werden unter anderem der Brechsee, oberhalb von St. Leonhard im Pitztal, der Seebensee im Außerfern (Bild oben), der touristische Vilsalpsee im Tannheimertal und der Rifflsee, der größte See in den Ötztaler Alpen.

Eine Dokumentation von Hans Jöchler

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