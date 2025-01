7 Gipfel Bayerns: Die Zugspitze

Kaum ein Berg ist so facettenreich, aber auch so widersprüchlich wie die Zugspitze. Förster Wolfgang Striegel erklärt die Balance zwischen Natur, Tourismus sowie wirtschaftlicher Nutzung, und mit Physiker Hannes Vogelmann übernachtet das Filmteam in der Einsamkeit auf fast 3000 Metern. Die auszubildende Seilbahntechnikerin Eva Raab nimmt das Team mit in schwindelnde Höhen, und die Skilehrerin Michaela Wölfle zeigt am Eibsee die Schattenseiten des Tourismus.