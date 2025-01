7 Gipfel Bayerns: Der Hesselberg

Schon immer war der Hesselberg in Mittelfranken ein Identifikationsort für die Menschen in der Region: Mit seinen 689 Metern ist er als einzige und höchste Erhebung mitten im Flachland weithin sichtbar und beeindruckend markant. Von oben hat man eine komplette Rundumaussicht, und an klaren Tagen reicht der Blick bis in die 150 Kilometer entfernten Alpen, die geologisch deutlich jünger sind als er. Zudem gilt der Hesselberg als eines der schönsten Geotope Bayerns. Spuren seines Alters lassen sich noch überall entdecken. An mehreren Stellen kann man die verschiedenen Gesteinsschichten gut erkennen, auch Fossilien findet man.