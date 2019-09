Shannon - Geheimnisvoller Fluss im Herzen Irlands

Clonmacnoise (Klosterruine am Fluss Shannon)

Quelle: ORF/Crossing the Line Productions/unknown

Colin Stafford-Johnsons Film ist eine Reise durch die jahrtausendealte Geschichte der grünen Insel - vorbei an Steilküsten und sanften Hügeln, Klosteranlagen und Schlössern, an der alten Wikinger-Stadt Limerick, an Festlichkeiten und Paraden zum St. Patrick's Day, dem 17. März, dem Tag, an dem der irische Nationalheilige gefeiert wird.