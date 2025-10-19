Hauptnavigation

Schluchten, Klammen, Wasserfälle - Wilde Wasser in Niederösterreich

Auch in Niederösterreich gibt es sie, die "Wilden Wasser" - wir zeigen einige besonders sehenswerte Beispiele von Schluchten, Klammen und Wasserfällen.

Datum:
19.10.2025
13:25 - 13:50 Uhr

Sowohl die Geologie als auch Flora und Fauna der Regionen sind hier ein Thema. Woher hat das Höllental zwischen Rax und Schneeberg im südlichen Niederösterreich seinen Namen? Warum ist das Wasser der Erlaufschlucht im Mostviertel so grün? Wozu diente einst die Toreckklamm im Naturpark Ötscher-Tormäuer? Diesen und weiteren Fragen ist das Team rund um Gestalterin Karina Fibich nachgegangen.

Fluss in einer Schlucht mit grünlich schimmerndem Wasser, umgeben von moosbewachsenen Felsen und dichtem Laubwald.
Erlaufschlucht
Quelle: ORF / ORF-NÖ

Um die oft so mystisch erscheinenden Schluchten und Klammen ranken sich viele Erzählungen. Der Teufel spielt natürlich immer eine Rolle, wie beim Teufelsbettstein in Hössgang im Strudengau bei Grein an der Donau. Und in Höhlen wie beim Lohnbachfall (Bild oben) nahe Rappottenstein im Waldviertel sollen Wanderer Unterschlupf gefunden haben.

Zeichen keltischer Kultstätten findet man zum Beispiel am Druidenweg bei der Ysperklamm im südlichen Waldviertel und in der Falkenschlucht bei Türnitz im Mostviertel. Spektakuläre Bilder vom höchsten Wasserfall Niederösterreichs, dem Trefflingfall im Naturpark Ötscher-Tormäuer, sowie ein Blick in die Ötschergräben und das dortige Schau-Kraftwerk Stierwaschboden, das seit 1911 in Betrieb ist, runden das Bild von den Wilden Wassern Niederösterreichs ab.

Auch sportliche Aktivitäten auf den Wilden Wassern Niederösterreichs sind möglich: Die Doku begleitet eine Gruppe auf einer Canyoning-Tour am Rotmoosbach bei Göstling an der Ybbs, wo das Publikum Wissenswertes über diesen Outdoor-Sport im Einklang mit der Natur erfährt. Menschen, die mit den Klammen und Schluchten vertraut sind und ihre Geschichte und Geschichten kennen, kommen zu Wort, ebenso eine Biologin zur Flora und Fauna in Klammen und Schluchten und eine Geologin zum Aufbau und der Vielfältigkeit der Gesteine in den verschiedenen Klammen und Schluchten.

Karina Fibichs Film liefert Fakten und Sagen, Wissenswertes und Mystisches über die wilden Wasser in Niederösterreich.

