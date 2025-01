Sardinien - Arche aus Stein

Flamingos in einem Feuchtgebiet auf Sardinien.

Quelle: ORF / pre tv

In seichten Lagunen im Süden der Insel hingegen tummeln sich zahlreiche Rosaflamingos. Sie nutzen eine langgezogene Sandbank als Zwischenstopp auf ihrem Weg von Kenia an die Küsten der Adria und Griechenlands sowie in die Camargue.



Ein Teil bleibt auf Sardinien. Hier nisten sie oder suchen nach Nahrung für ihre weiten Flüge. Entlang Sardiniens Westküste bilden die smaragdgrüne See und die weißen Sanddünen einen leuchtenden Kontrast. Die Dünen erheben sich über 50 Meter und verändern sich durch die wechselnden Winde ständig. Ein Anblick, den man eher in der weniger als 200 Kilometer entfernten Sahara als in Europa erwarten würde.