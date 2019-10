Sambesi - Der donnernde Fluss

Einer der Höhepunkte während der Dreharbeiten waren für ihn Welse, die zu Zehntausenden auf Jagd gingen und Schwärme bildeten, die sich über Hunderte Meter erstreckten. "Doch in diesem Jahr", erinnert sich Michael Schlamberger, "war das Wasser extrem trüb. Man konnte unter Wasser kaum weiter als 10 bis 20 Zentimeter sehen. Aber die Unmengen an Fischen locken auch extrem viele Krokodile an. Wahrscheinlich wurde dieses Verhalten aus genau diesem Grund noch nie zuvor dokumentiert. Wir folgten den Welsen also Tag für Tag, aber ohne Erfolg. Das Problem ist nicht, sie aufzuspüren, weil man ihre Flossenschläge hört, wenn sie die kleinen Fische zusammentreiben. Aber sie nehmen elektrische Impulse wahr und meiden die Kamera. Also mussten wir eine kleine Lipstick-Kamera modifizieren, die nur minimale elektrische Impulse abgibt. Mit der gelang es uns dann, Hunderte Welse zu filmen, die hautnah an der Kamera vorbeischwammen."