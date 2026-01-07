Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Natur
  4. Rund ums Karwendel
Das Bild zeigt die Kellerjochkapelle, die sich auf einem Bergvorsprung im Karwendelgebirge befindet. Die Kapelle hat einen traditionellen, schindelgedeckten Dachstuhl und ist mit einem kleinen Kreuz auf der Spitze versehen. Vor der Kapelle erstreckt sich eine grüne, hügelige Landschaft, die sanft abfällt und in die darunter liegende Stadt Schwaz übergeht. Im Hintergrund sieht man die majestätischen Gipfel der umliegenden Berge, die teilweise in Nebel gehüllt sind. Die Landschaft ist von einer dichten Vegetation geprägt, die zwischen Wald- und Wiesengebieten wechselt. Am Fuß des Berges sind die Strukturen der Stadt Schwaz und landwirtschaftliche Flächen zu erkennen, die sich in der Talsohle ausbreiten. Die gesamte Szene vermittelt ein Gefühl von Ruhe und Erhabenheit, während die Wolken und der Nebel eine mystische Atmosphäre schaffen.

Dokumentation

Rund ums Karwendel

Die atemberaubende Gipfelwelt des Karwendels sowie die Tiroler Silberstadt Schwaz und ihre facettenreiche Umgebung stehen im Mittelpunkt dieser Dokumentation.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
03.02.2026
13:55 - 14:40 Uhr

Mehr

Natur-Doku

Natur

Ausgangspunkt ist das 2.344 Meter hoch gelegene Kellerjoch, das über Schwaz thront. Im Bild oben die Kellerjochkapelle.

Das Bild zeigt eine beeindruckende Aussicht vom Gipfel auf das Tal, das von sanften Hügeln und bewaldeten Bergen umgeben ist. Im Vordergrund sind grüne Sträucher und Pflanzen zu sehen, die den Vordergrund bilden. Die Landschaft im Hintergrund wird von den majestätischen Gipfeln der Berge dominiert, die teils bewaldet und teils schroff sind. Einige Berge sind von Wolken umgeben, was dem Bild eine mystische Atmosphäre verleiht. Unten im Tal erkennt man die Stadt Schwaz, die von landwirtschaftlichen Flächen und einigen Gebäuden umgeben ist. Die Stadt ist gut in die grüne Umgebung integriert, mit einer klaren Sicht auf die Straßen und Strukturen. Der Himmel ist helle und hat einige Wolken. Insgesamt vermittelt die Darstellung ein Gefühl von Weite und der Schönheit der Tiroler Natur, sowie der harmonischen Verbindung zwischen Stadt und Landschaft.
Aussicht auf Schwaz.
Quelle: ipFilm

Im 15. Jahrhundert war Schwaz zum bedeutendsten Silberabbaugebiet in Europa geworden. Für Kaiser Maximilian war das Schwazer Silber eine wichtige Einnahmequelle. Und von hier aus kontrollierten die Fugger im ausgehenden Mittelalter den Handel in der Region.

Die Burg Freundsberg ist ein weiteres Wahrzeichen der Stadt. Der bekannte TV-Moderator Harry Prünster kennt die Burg und Schwaz sehr gut: Er stammt aus Fiecht bei Schwaz und beschreibt einzigartige Wanderziele im Karwendel.

Das Bild zeigt eine hochgelegene, zerklüftete Berglandschaft im Karwendelgebirge. In der Mitte des Bildes steht eine Person in einem roten Shirt, die auf einem Felsen steht und in die Ferne blickt. Der Hintergrund ist von dichten, weißen Wolken und Nebel geprägt, die einen dramatischen Kontrast zu den harten Felsstrukturen bilden. Die Person hat einen Rucksack auf und scheint die Aussicht zu genießen. Um sie herum sind weitere, schroffe Felspartien sehr sichtbar. Die Szenerie vermittelt ein Gefühl von Höhe und Weite, typisch für alpine Landschaften.
Paul Gürtler auf der Lamsenspitze.
Quelle: ipFilm

Von Stans bei Schwaz gelangt man in die Wolfsklamm. Über Jahrtausende grub sich das Wasser den Weg durch das Gestein. Eine atemberaubende Wanderroute führt durch die Klamm, an deren Ende das Felsenkloster St. Georgenberg liegt.

Die Benediktinerabtei mit ihrer fast tausendjährigen Geschichte ist heute noch ein beliebtes Pilgerziel und bietet Wandernden Rast und Ruhe. Weiter geht es anschließend ins Engtal, das ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen ins Karwendel ist. Der Kletterexperte Paul Gürtler, dem im Karwendel viele Solobesteigungen gelungen sind, führt abschließend durch seine Bergheimat zum Etappenziel: Der Lamsenspitze und ihrer atemberaubenden Aussicht.

Ein Film von Stefan Sternad.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.