Hermann Maier und Susi Cufer auf dem Weg zum Kitzbüheler Horn.

Quelle: ORF/Interspot Film

Mit dem Herbst kehrt rund um den Hahnenkamm spürbar Ruhe ein. Die Überganszeiten vom Winter in den Frühling oder vom Herbst in den Winter schätzt Regisseurin Barbara Puskás besonders. "Jetzt kann man viele kleine Veränderungen in der Natur beobachten und man ist meist allein auf den Bergen." Ganz anders im Jänner. Während des Hahnenkammrennens verwandelt sich Kitzbühel in ein Mekka des Skisports. Aus aller Welt strömen Zehntausende Fans herbei. Hermann Maier stand jahrelang im Mittelpunkt des Spektakels. Jetzt genießt er die Ruhe abseits des Geschehens. Gemeinsam mit Susi Cufer unternimmt er eine Skitour auf das Kitzbüheler Horn und zieht die erste Skispur in den Neuschnee.



Entstanden ist "Rund um den Hahnenkamm mit Hermann Maier" durch die Arbeit eines engagierten Teams rund um Regisseurin Barbara Puskás. So eindrucksvoll die gewaltige Naturkulisse Kitzbühels und des Umlands auch ist, so schwierig gestalteten sich die Dreharbeiten mitunter. "Der Hochsommer ist hier in den Bergen extrem kurz, jeder warme Sonnentag ist ein Geschenk", sagt Puskás. "Aufgrund der unsicheren Wettersituation mussten wir geplante Dreharbeiten im vergangenen Jahr mehrmals verschieben."