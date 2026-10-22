Dokumentation
Rückkehr nach Alaska – Reno Sommerhalder im Urwald von Tongass
Seit 35 Jahren kehrt der schweizerisch-kanadische Bärenforscher Reno Sommerhalder immer wieder in die Abgeschiedenheit Alaskas zurück.
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Zurück in den Urwald von Tongass, ein Land der Bären, Lachse und Wale. Nun muss er feststellen, dass die Natur, die Tier- und Pflanzenwelt, gelitten hat.
Jenseits der Zivilisation: Der grösste Nationalforst der USA, der Regenwald von Tongass, auch «Amazonas von Nordamerika» genannt. Der Tongass im Südosten Alaskas erstreckt sich 500 Kilometer entlang der Pazifikküste über 1000 Inseln hinweg. Er ist eineinhalb Mal so gross wie die Schweiz, kaum besiedelt und selbst in den USA nur wenig bekannt. Doch er ist von unschätzbarem Wert für das Klima.
Diesen Sommer will Reno Sommerhalder der Wildnis besonders nahekommen, und so versucht er, so weit möglich, sich die Nahrung aus der Natur zu holen – wie es auch die Bären tun. Lachse sind seine Hauptnahrung, auch Krabben, er sammelt Beeren und Pilze, gräbt nach Wurzeln. Doch bei seinen Streifzügen muss er feststellen, dass sich der Tongass verändert hat: Die Gletscher schmelzen auch hier, die lebenswichtigen Lachszüge sind unregelmässig geworden, die Bären seltener. «Die Heringe sind verschwunden», klagt ein Häuptling der Tlingit, eines indigenen Volkes.
«Es gibt keinen anderen Ort wie diesen», sagt der Schriftsteller Kim Heacox, Autor mehrerer Bücher über diesen magischen Regenwald, «der Tongass ist die Lunge Nordamerikas». Und doch ist diese Wildnis immer wieder bedroht. US-Präsident Donald Trump bewilligte in seinen letzten Amtstagen den grossflächigen Holzschlag im geschützten Wald, sein Nachfolger Joe Biden hat das Vorhaben wieder gestoppt.