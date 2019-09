Rose - Königin der Blumen

Roseto Botanico Carla Fineschi (Cavriglia Toskana)

Quelle: ORF/Epo-Film/Harald Mittermüler

Das Angebot ist heute unüberschaubar. Es gibt Rosen in allen Farben, auf Hochstamm gezogen, kletternd oder bodendeckend und für alle Lagen. Riesige Schnittrosenplantagen in den Tropen sorgen dafür, dass Rosen das ganze Jahr über bei keinem festlichen Anlass fehlen. Allein von der 20 Hektar großen Lobelia-Farm in Kenia landen täglich 2,5 Tonnen Rosen in Amsterdam. Hier befindet sich der weltweit größte Blumenumschlagplatz. Auf dem Areal von Flora Holland wechseln täglich 48 Millionen Blumen ihren Besitzer.



Eines ist allen Zuchtformen der Rosen gemeinsam: Ihre Vorfahren sind Wildrosen - lebensspendende, stachelige Ungeheuer, die einmal im Jahr mit einer üppigen Blüte verzaubern. In den Wildrosen sind die Anlagen zu finden, die in den perfekten Schönheiten dann voll zur Geltung kommen.