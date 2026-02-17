Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine Reitergruppe, die auf Pferden steht und eine malerische alpine Landschaft in Osttirol betrachtet. Im Hintergrund erhebt sich ein beeindruckendes Gebirge mit schneebedeckten Gipfeln unter einem klaren blauen Himmel, der mit wenigen Wolken durchzogen ist. Die Wiese, auf der die Reiter stehen, ist mit grünen Pflanzen und vereinzelten blühenden Sträuchern bedeckt. Die Reiter tragen westernmäßig angelegte Kleidung, darunter Hüte und Hemden, und wirken entspannt und in die Umgebung vertieft. Die Szene vermittelt ein Gefühl von Naturverbundenheit und Abenteuer.

Ritt zum Gipfel - Im Sattel durchs Virgental

Stephan Pichl begleitet Familie Kratzer aus Prägraten in Osttirol, die auf dem Ortnerhof einen Reit- und Hotelbetrieb inmitten der Hohen Tauern führt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.03.2026
10:45 - 11:30 Uhr

Das Bild zeigt eine ländliche Szene in den Alpen. Im Vordergrund prägen einige Kühe das Bild, die auf einem schmalen Weg stehen oder sich bewegen. Die Kühe haben eine braun-weiße Fellzeichnung. Im Hintergrund sind mehrere Reiter zu sehen, die auf Pferden sitzen. Sie tragen legere Kleidung und breite Hüte, was auf einen Westernstil hindeutet. Die Umgebung ist von sanften Hügeln und grasbewachsenen Feldern geprägt, begleitet von Felsen im Hintergrund. Die gesamte Szene vermittelt eine ruhige, naturnahe Atmosphäre und zeigt die Verbundenheit von Mensch, Tier und Natur in der Alpenregion.
Beim Wanderreiten trifft man auch andere Almbewohner.
Quelle: Stefan Pichl

Aus bäuerlicher Tradition gewachsen, entwickelte sich der Hof zu einem Wanderreithof mit eigener Pferdezucht.

Im Mittelpunkt steht das alpine Wanderreiten - eine ursprüngliche, intensive Erfahrung in der Natur, die in der hektischen Gegenwart eine neue Bedeutung erfährt. Die Doku zeigt die Vorbereitung, den Aufstieg durch spektakuläre Landschaften bis zur Übernachtung auf der Johannishütte und den Rückritt durchs Maurertal.

Es geht um Naturverbundenheit, familiäre Zusammenarbeit und die besondere Beziehung zwischen Mensch und Pferd.

