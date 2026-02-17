Dokumentation
Ritt zum Gipfel - Im Sattel durchs Virgental
Stephan Pichl begleitet Familie Kratzer aus Prägraten in Osttirol, die auf dem Ortnerhof einen Reit- und Hotelbetrieb inmitten der Hohen Tauern führt.
Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
- 28.03.2026
- 10:45 - 11:30 Uhr
Aus bäuerlicher Tradition gewachsen, entwickelte sich der Hof zu einem Wanderreithof mit eigener Pferdezucht.
Im Mittelpunkt steht das alpine Wanderreiten - eine ursprüngliche, intensive Erfahrung in der Natur, die in der hektischen Gegenwart eine neue Bedeutung erfährt. Die Doku zeigt die Vorbereitung, den Aufstieg durch spektakuläre Landschaften bis zur Übernachtung auf der Johannishütte und den Rückritt durchs Maurertal.
Es geht um Naturverbundenheit, familiäre Zusammenarbeit und die besondere Beziehung zwischen Mensch und Pferd.