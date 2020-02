Pulverfass Italien - Unter den Vulkanen Ätna, Vesuv und Stromboli

Ein Lavastrom wälzt sich vom Ätna ins Tal.

Quelle: ORF/3sat/Orazio Cristaldi.

Was wir wissen: Die Erde ist ein Feuerball, auch wenn sie auf den ersten Blick nicht danach aussieht. Unter uns lodert, glüht und brennt es gewaltig. Daran erinnern uns immer wieder die Feuerberge dieses Planeten - faszinierende, wunderschöne Vulkane, die uns mit ihren Lavafontänen und Glutströmen in den Bann ziehen.



Faszinierend und gefürchtet sind in Italien vor allem drei Vulkane: der Vesuv, der Stromboli und der Ätna.



Gefährlich und launisch, unberechenbar und bösartig - so wird der Ätna (Bild oben) beschrieben. Der Ätna auf der Insel Sizilien ist mit 3.323 Metern über dem Meeresspiegel der höchste aktive Vulkan Europas und überschüttet regelmäßig die Stadt Catania mit Asche.



Der Flughafen in Catania muss immer wieder gesperrt werden und die Straßen sind dann gefährlich, denn die Asche ist rutschiger als Eisplatten. In den Jahren 2012 bis 2018 kam es nahezu jährlich zu unterschiedlich starken Eruptionen des Vulkans.