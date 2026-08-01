Pulverfass Italien - Unter den Vulkanen Ätna, Vesuv und Stromboli

Italienische Behörden haben schon vor Jahren auf die Gefahr reagiert und einen Notfallplan erarbeitet. Doch eine weitere Bedrohung sehr viel größeren Ausmaßes lauert in direkter Reichweite: Eine riesige Glutblase unter den Phlegräischen Feldern nahe der Stadt. Jetzt wagen Forscher ein riskantes Experiment: Sie bohren direkt in das Herz der Feuerkammer. Doch dieses Projekt ist in der Fachwelt durchaus umstritten, es gibt Befürchtungen, der Vulkan könne durch die kleinen Nadelstiche aufwachen und Magma könnte ihren Weg nach oben finden.

Wir sind auf die höchsten Gipfel gestiegen, ins Weltall geflogen, haben die Natur analysiert und haben jeden Quadratzentimeter Land vermessen. Menschen haben alles Menschenmögliche erforscht, erfasst und aufgezeichnet. Es gibt aber immer noch einen Bereich, über den wir so gut wie gar nichts gesichert wissen: Das Innere unseres Planeten ist "terra incognita".

Kein Mensch ist jemals ins Erdinnere vorgedrungen und hat mit eigenen Augen gesehen, was genau sich dort abspielt. Die tiefsten Bohrungen gelangten gerade mal auf eine Tiefe von zwölf Kilometern - der Erdkern liegt rund 6000 Kilometer tief. Das berühmte Beispiel: Vergleicht man den Erdball mit einem Apfel, haben wir noch nicht einmal die oberste, hauchdünne Wachsschicht durchstoßen.