Pielach - Im Garten der Voralpen

Quellgebiet der Pielach

Quelle: ORF/Power of Earth

Diese "Universum"-Dokumentation von Kurt Mündl beschäftigt sich mit diesem "geheimen Fluss des Lebens", der sogar in das europaweite Netzwerk von "NATURA 2000" aufgenommen wurde. Von Birdlife Österreich wurde dieses Gebiet als "Important Area" ausgewiesen. Immerhin finden sich unglaubliche 100 verschiedene Vogelarten im nahen Einzugsgebiet der Pielach.



Das Tal zu Seiten der Pielach besitzt viele überraschende Facetten - man muss sie nur zu entdecken wissen. Jenseits von St. Pölten kennt man vielleicht die stimmungsvoll-schmalspurige Mariazellerbahn, die mystische Nixhöhle oder die kuriose Holzkirche bei Schwarzenbach. Wahrscheinlich auch den legendären Dirndlerner, den typischen Kornelkirschen-Brand der Region. Doch die Pielach birgt viele Spezialitäten der unbekannteren Art: Im Fluss selbst leben noch beachtliche Bestände des Huchens, des legendären zwei Meter langen Donaulachses, und viele kuriose Fische wie Strömer, Zingel und Goldsteinbeißer.