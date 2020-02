Ol' Man River - Mächtiger Mississippi

Eine Sehkuh - auch sie ist eine Bewohnerin des Mississippi

Quelle: ORF

Der Ol' Man River hat über die gesamte Fließstrecke und über die Jahrhunderte hinweg immer wieder seinen Charakter verändert: Für die ersten Entdecker war er ein ungezähmter Fluss, im 19. Jahrhundert ein Tummelplatz für Hunderte Raddampfer, heute ist er eine industrialisierte Wasserstraße. Dennoch ist es auch im 21. Jahrhundert noch möglich, an manchen Stellen in die Vergangenheit zu reisen. Denn die meisten Tiere, denen die frühen Entdecker begegneten, leben auch heute noch am Fluss - wenn auch schon längst nicht mehr so zahlreich wie vor ein paar Jahrhunderten. Ohne das riesige Flusssystem des Mississippi und Missouri gäbe es die Vereinigten Staaten, wie wir sie heute kennen, nicht. Die beiden großen Flüsse Nordamerikas sind noch immer reich an Natur- und Kulturschätzen, und der Ol' Man River wird immer eine Lebensader der Geschichte, Kultur und Natur Amerikas sein.



Zwei Jahre dauerten die Dreharbeiten zu "Ol' Man River", während derer das ScienceVision-Filmteam das gesamte Mississippi-Missouri-Flusssystem bereiste. Drei Kamerateams waren unterwegs, um mit den enormen Entfernungen in Amerika zurechtzukommen; mehr als 45.000 Kilometer legten sie zurück, um den Fluss und die ihn umgebenden Landschaften bis zur Quelle ins Bild zu setzen.



Die Geschichte der Mississippi-Entdeckung - von den spanischen Konquistadoren über die französischen Trapper, von ihren Kämpfen mit den Indianern bis zu den großen Expeditionen der jungen amerikanischen Nation - wurde in aufwendigen Spielszenen umgesetzt, um einen Eindruck zu bekommen, wie schwierig die Expeditionen dieser frühen Entdecker waren. Mehr als 70 Darsteller waren dazu notwendig. Und zusätzlich Ausrüstung, Waffen, Pferde und jede Menge Boote.