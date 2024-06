Oberösterreichs Wasserparadiese - Der Traunsee

Im Schatten des mächtigen Traunsteins präsentiert sich der Traunsee spiegelglatt und tiefblau, wenn der Fischer Benjamin Mayr in aller Früh seine Runden zieht und die Netze einholt. Den frischen Fang übergibt er dem Haubenkoch Lukas Nagl gleich am Steg. Dieser kombiniert traditionelle regionale mit internationalen Elementen in seiner Küche. Die Lage auf der schmalen Landzunge mit dem Johannesberg macht Traunkirchen einzigartig. - In Gmunden liegt ein Hauch von südlichem Flair auf der Esplanade.



Das Glockenspiel in der Loggia des Rathauses besteht aus keramischen Glocken. Die Kunst, aus Ton, Feuer und Farbe die typische "grüngeflammte Gmundner Keramik" zu produzieren, kann im Kammerhof-Museum bestaunt werden. Der Traunsee ist als Segler-Paradies bekannt. Die Kurzdokumentation zeigt Segelsportler bei ihren Vorbereitungen für die nächste Regatta und erklärt, welche geografischen und meteorologischen Besonderheiten zu den guten Windverhältnissen führen, die die Segelteams brauchen.