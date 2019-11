Nockberge - Land zwischen Himmel und Erde

Die Zirbe prägt das Landschaftsbild ganz maßgeblich

Quelle: ORF/dreiD/Lukas Kogler

Doch es gibt hier noch eine andere Pflanzenrarität: Die immergrüne Zirbe (eigentlich Zirbelkiefer) hat erst in den vergangenen Jahren wieder an Bedeutung gewonnen. In den Nockbergen wurden schon vor 100 Jahren ganze Almhütten aus Zirbenholz gezimmert, inklusive Einrichtung und Ausstattung: So schnitzten sich die Almhirten ihre Brottöpfe mit Vorliebe aus Zirbenholz - die ätherischen Öle des rötlichen Holzes schützen das Brot vor Schimmelbefall. Vielfach wurden auch die Schlafpölster mit Zirbenspänen gefüllt, so wie auch heute wieder. Ebenfalls wieder entdeckt sind die Samen der Zirbe, sie sind eine schmackhafte Beigabe zu bodenständigen Bäckereien. Der Mensch hat dabei allerdings einen sehr geschickten Nahrungskonkurrenten, den Tannenhäher. Über längst vergessenen Bergstürzen wachsen in den etwas tieferen Lagen dunkle Fichtenblockwälder. Sie sind das Reich des Auerhahns, der auch das Symboltier des Biosphärenparks Nockberge ist.