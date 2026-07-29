Naturwunderwerk Wald

Waldökologe Douglas Godbold erforscht die Kooperationen von Bäumen und Mykorrhiza-Pilzen. Bzw. Professor Douglas Godbold erforscht das "Wood-Wide Web", das Info-Netzwerk des Waldes.

Quelle: Giczymedia

Der gebürtige Brite Douglas Godbold ist Waldökologe an der Universität für Bodenkultur in Wien. "Pflanzen sind viel sozialer, als man denkt.", erklärt er. "Alle Waldbäume leben in Symbiose mit Pilzen. Wenn man eine Baumwurzel aus der Erde nimmt, wird man an den feinen Wurzel-Enden Verfärbungen sehen. Das ist der Pilz. Und genau dieser Pilz bildet ein riesiges unterirdisches Netzwerk. Bei jedem Schritt steigst du auf das ‚Wood-Wide Web'. Es verlinkt die Bäume." - Pilze und Bäume gehen lebenslange Partnerschaften ein, von denen beide Seiten profitieren. Nicht nur Nährstoffe werden ausgetauscht, sondern auch Botschaften.



Darüber hinaus können Bäume nicht nur über "Pilzleitungen" miteinander kommunizieren, sondern auch über den Luftweg: Blätter und Rinden geben Duftstoffe ab, die durch die Luft schweben und mit dem Wind von Baum zu Baum geweht werden. Zu ihrer Verteidigung können die Pflanzen dann Giftstoffe produzieren, um sich zum Beispiel besser vor Blattläusen zu schützen. Noch faszinierender ist, dass auch andere Organismen die Duftbotenstoffe verstehen können - etwa Raubinsekten, die dann die Blattläuse parasitieren und damit den befallenen Pflanzen helfen. "Zum Beispiel Schlupfwespen, die eine Pflanze erkennen, die unter Stress steht.", erläutert der Botaniker Peter Hietz, der ebenfalls an der Universität für Bodenkultur arbeitet. "Sie fliegen dann dorthin und finden ihre Beute und der Blattlausbefall wird reduziert."