Wanderin von hinten gesehen auf einem steinigen Bergpfad

Naturwunder und Höhenflüge: Unterwegs am Tiroler Adlerweg

Er gilt als König der Weitwanderwege in Tirol: der Adlerweg. Auf 24 Etappen und rund 320 Kilometern führt er vom Kaisergebirge bis zum Arlberg - einmal quer durch Tirol.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.10.2025
11:30 - 12:15 Uhr

Diese Produktion begleitet den Tiroler Höhenweg und zeigt spektakuläre Landschaften sowie die Menschen, die mit dem Adlerweg verbunden sind.

Alpenhütte aus der Froschperspektive um rahmt von felsigen Bergen
Die Steinseehütte in den Lechtaler Alpen
Quelle: MATHEA FILM/Julia Brunner

Zu ihnen gehören die ehrenamtlichen Wegwarte am Wilden Kaiser, die mit großem Einsatz die Wanderwege erhalten. Im Karwendel gibt Naturpark-Ranger Sebastian Pilloni Einblicke in die Tierwelt - allen voran in das Leben der Steinadler, die hier ihre Brutgebiete haben.

Die Region beherbergt eine der dichtesten Steinadler-Populationen der gesamten Alpen.

Vom Gipfelsieg auf der Birkkarspitze führt die Route weiter entlang der Nordkette mit Blick auf Innsbruck.

Zwei Angehörige des österreichischen Alpenvereins: Eine Frau mit einer Baumschere und ein junger Mann blicken lächelnd in die Kamera
Rosi Freidl und Christoph Lechleitner, Pfafflar
Quelle: MATHEA FILM/Julia Brunner

Hier trifft "Land der Berge" auf Hirte Felix Felderer, der im Sommer über 800 Schafe hütet, sowie auf die Hüttenwirte Manuela Kneringer-Schimpfössl und Christoph Schimpfössl, die die abgelegene Steinseehütte in den Lechtaler Alpen bewirtschaften - versorgt manchmal nur per Hubschrauber.

Ein abschließender Höhepunkt ist die älteste Höhensiedlung Tirols, Pfafflar, wo Christoph Lechleitner mit seiner Mutter Rosi Friedl und zahlreichen Helfern in alter Tradition überwucherte Viehweiden zurückerobert.

