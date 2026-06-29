Dokumentation
Naturparks in Portugal (3/4) – Naturpark Douro
Der Naturpark "Douro Internacional" in Portugal beeindruckt mit spektakulären Schluchten und Ausblicken auf den Fluss Douro.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 05.07.2026
- 14:45 - 15:25 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Die steilen Klippen bieten bedrohten Greifvögeln wie Schmutzgeiern, Steinadlern und Gänsegeiern Zuflucht. Im Park befinden sich auch die älteste Weinbauregion der Welt sowie der Archäologische Park "Vale do Côa", der für prähistorischen Felsgravuren bekannt ist.
Mit über 170 Vogelarten, darunter Schwarzstörche und Rotmilane, ist der Park außerdem ein Paradies für Ornithologen.
Das UNESCO-Weltkulturerbe Douro-Tal beeindruckt mit der ältesten Weinbauregion der Welt und dem majestätischen Fluss Douro, der sich durch die steilen, terrassenförmig angelegten Weinberge schlängelt. Die Einheimischen nennen es liebevoll "Tal der Verzauberung" – eine Landschaft aus Geschichte und Tradition.
Biologen, Umweltingenieure und Naturschützer arbeiten daran, die Natur für kommende Generationen zu bewahren. Außerdem engagieren sich Organisationen wie APEGA und Faia Brava für den Schutz bedrohter Arten: Faia Brava erwirbt Land, um es vor Industrialisierung zu bewahren, und schafft Futterplätze für Geier. Joana Braga da Conceição setzt sich für den Mirandese-Esel ein – ein Symbol regionaler Kultur und nachhaltigen Tourismus. Der Naturschützer und Ranger José Jambas dokumentiert die beeindruckende Vogelwelt und kämpft für ihren Fortbestand.