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Dokumentation

Naturparadies Armenien 1/2

Türkisblau wie die Karibik und doch mitten in Armenien: Der Sewansee liegt auf 1900 Metern Höhe im Kleinen Kaukasus. Die Armenier nennen ihn stolz ihr "armenisches Meer".

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 18.11.2026

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Natur-Doku

Natur

Der See, mehr als doppelt so groß wie der Bodensee, ist Symbol für Natur, Kultur und Geschichte Armeniens. An seinen Ufern stehen eine rund 1000 Jahre alte Zyklopenfestung und die 900 Kreuzsteine des größten Friedhofs der Welt als Zeugen der Vergangenheit.

Der Sewansee erinnert an die lange christliche Tradition Armeniens, das 301 als erstes Land das Christentum zur Staatsreligion erhob. Er ist Lebensraum endemischer Arten wie der Sewanforelle und der Armeniermöwe sowie größtes Süßwasserreservoir der Kaukasusregion. Seit 1978 stehen der See und seine Ufer als Nationalpark unter Schutz. Für den Biologen Sasun Galstyan verkörpert der Sewan vor allem eins: "die Ewigkeit, das Leben".

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