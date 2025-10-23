Hauptnavigation

Naturjuwel Bärenschützklamm

Die steirische Bärenschützklamm im östlichen Grazer Bergland zählt zu den schönsten wasserführenden Felsenklammen Österreichs. 1978 wurde sie zum Naturdenkmal erklärt.

23.10.2025
11:45 - 12:10 Uhr

Etwa 40.000 Besucher benutzten pro Jahr die knapp 170 Brücken und Leitern, die über rund 350 Höhenmeter durch die Klamm führten.

Neue Sicherheitsnetze in der Felswand der Bärenschützklamm
Das neue Sicherheitsnetzwerk für die Bärenschützklamm nimmt Form an
Quelle: locustmedia

Doch nachdem im Juli 2020 durch einen Steinschlag Menschen verletzt und getötet wurden (Bild oben), blieb der Weg durch die Klamm mit ihren bis zu 300 Meter hohen Kalksteinwänden in der Nähe von Mixnitz im steirischen Almenland für lange Zeit geschlossen.

Umfangreiche Sicherungsmaßnahmen, für die vorausschauend weitere Felsen abgesprengt wurden, führten letztlich zur praktisch vollständigen Erneuerung der Steiganlage, welche seit September 2024 wieder für Wanderer und Naturliebhaber erlebbar ist.

Ein Film von Wolfgang Scherz.

Naturpark Almenland

Felsenklamm mit Wasserläufen und hölzernen Stegen inmitten steiler Felswände
Die Bärenschützklamm bei Mixnitz zählt zu den schönsten wasserführenden Felsenklammen Österreichs und erstreckt sich über rund 350 Höhenmeter
Quelle: locustmedia

