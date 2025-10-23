Dokumentation
Naturjuwel Bärenschützklamm
Die steirische Bärenschützklamm im östlichen Grazer Bergland zählt zu den schönsten wasserführenden Felsenklammen Österreichs. 1978 wurde sie zum Naturdenkmal erklärt.
Etwa 40.000 Besucher benutzten pro Jahr die knapp 170 Brücken und Leitern, die über rund 350 Höhenmeter durch die Klamm führten.
Doch nachdem im Juli 2020 durch einen Steinschlag Menschen verletzt und getötet wurden (Bild oben), blieb der Weg durch die Klamm mit ihren bis zu 300 Meter hohen Kalksteinwänden in der Nähe von Mixnitz im steirischen Almenland für lange Zeit geschlossen.
Umfangreiche Sicherungsmaßnahmen, für die vorausschauend weitere Felsen abgesprengt wurden, führten letztlich zur praktisch vollständigen Erneuerung der Steiganlage, welche seit September 2024 wieder für Wanderer und Naturliebhaber erlebbar ist.
Ein Film von Wolfgang Scherz.