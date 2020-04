Im Bild: Mercedes Echerer, Rupert Henning

Quelle: ORF/Epo Film/Petro Domenigg

Erwin Steinhauer alias Ing. Robert Haslinger wurde die Gartenarbeit zu viel, er übersiedelte in die Stadt in eine Dachterrassenwohnung. Hier erhofft er sich, die kleine Grünfläche in Ruhe und Frieden genießen zu können - ohne lästige tierische Mitbewohner und ohne quälende Ökogärtner als Nachbarn. Doch schon bald wird er eines Besseren belehrt. Insekten aller Art bleiben ihm auch im bebauten Gebiet nicht erspart, und die neuen Nachbarn Franziska (Mercedes Echerer) und Manfred (Rupert Henning) erinnern ihn frappant an Romana und Hans (Ela Piplits und Alfred Dorfer) aus "Natur im Garten 1".



Franziska und Manfred haben auf ihrer Terrasse einen richtiggehenden Dschungel angelegt. Bei ihnen gedeiht so gut wie alles - ohne Kunstdünger und Giftkeulen. Sie freuen sich darüber, dass ihre himmelsnahe Oase von der Insektenwelt angenommen wird, die kleinen Zuzügler sind hier willkommen. Bei einem Besuch auf der Terrassenlandschaft des Nachbarn steht Steinhauer kopfschüttelnd vor Asseln, Hummelnestern und diversen Biotopbewohnern. Seine monotone Rasenlandschaft hingegen wird nur durch einen Kiesweg und einige Thujen unterbrochen. Die einzigen Farbkleckse stammen von ein paar mickrigen Tagetes und Geranien in Blumenkisten, die allerdings den Sommer nicht überleben. Durch die exponierte Lage der Dachterrassen herrscht hier oft akuter Wassermangel. Ein Problem, mit dem alle Dachgartenbesitzer kämpfen - auch die Biogärtner Franziska und Manfred.