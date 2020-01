Menschen im Karst - Leben zwischen Himmel und Hölle

Die Reka hat ein gewaltiges Höhlensystem geschaffen, dass zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt wurde

Quelle: ORF/Kurt Mayer Film/Arne Hodalic

Der Karst war lange der unwirtlichste Flecken Erde zwischen Wien und Triest. Der Boden hier ist trügerisch. Das Karstplateau ist durchlöchert wie ein Schwamm, saugt alles auf, was fließen kann. Seine Unterwelt, riesige Höhlendome, von wilden Flüssen durchbraust, prägten schon Dantes Bild der Hölle. Niko Luin und seine Frau Katarina sind - wie viele Bauern im Karst - in ihrer Freizeit begeisterte Höhlenforscher. Für das Universum-Team erkunden sie die bizarre Unterwelt, die in manchen Jahren ganze Seen, wie den Zirknitzer See, einfach verschluckt. Dann rücken die Bewohner der angrenzenden Dörfer aus, um die Fische vor der Vernichtung zu retten.