Mein Gasteinertal mit Marlies Raich

Marlies Raich mit Ö3-Moderatorin Sandra König am Reedsee.

Quelle: ORF/ORFIII/Toni Silberberger

Gebettet ist sie in die imposante Natur der Salzburger Alpen, am Rande des Nationalparks Hohe Tauern. Das Gasteinertal ist ein 40 km langes Tal im Pongau im Bundesland Salzburg, von Süden nur über den Tauernbahntunnel und die Autoverladung erreichbar, im Norden trennt ebenso ein Tunnel, der Klammsteintunnel, das Tal vom Salzachtal.



Es hat viele Gesichter: Diese zeigen sich in Form des architektonisch einzigartigen Bad Gasteins mit seinem Heilwasser, beim Luftbaden in den Wäldern rund um Bad Hofgastein oder in den Bergen oberhalb des Tales.