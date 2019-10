Mariazeller Land - Geheimnisvolle Bergwelt zwischen Ötscher und Hochschwab

Der grüne See liegt im steirischen Hochschwabgebiet

Quelle: ORF/AV Dokumenta

Aber auch ohne menschliche Fantasie muten viele Gegenden des Mariazeller Landes fabelhaft an: so wie die dramatisch zerklüftete, an vielen Stellen unzugängliche Gipfellandschaft des Hochschwab-Gebiets mit dem magisch schillernden Grünen See.



Über dem Hochschwabgebiet gehen große Mengen Schnee und Regen nieder - bis zu zwei Meter jährlich. Dolinen, Schächte, Klüfte und Spalten leiten das Wasser in das Innere des Berges, den ein gigantisches Gefäßsystem aus unterirdischen Wasseradern und Seen durchzieht, die Graz und Wien mit Hochquellwasser versorgen.