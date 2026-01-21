mareTV: Korsika

Der Rogen der Meeräsche, „la Boutargue“, gilt als Kaviar des Mittelmeers. Auf Korsika haben die Fischer eine ganz eigene Methode entwickelt, um die Fische zu fangen: Im Étang de Palo stellen sie ihre Netze so geschickt auf, dass die Meeräschen auf ihren Zug Richtung Meer automatisch in die Falle schwimmen. Julien Cugorno, 70 Jahre alt, ist ein Meister in dieser Disziplin und ein Meister in der Gewinnung von Boutargues. Da er schlimme Rückenschmerzen hat, ist er gezwungen, einen jungen Fischer als Nachfolger für ihn einzuarbeiten. doch so viel Tradition und Wissen lassen sich nicht von heute auf morgen vermitteln.