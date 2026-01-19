Die dänischen Wattenmeerinseln – Rømø, Fanø und Mandø

Im Herbst hat Paul Erik Fredskild mit seinem selbst gebauten Amphibienfahrzeug richtig viel zu tun. Denn es ist die Zeit der Entenjagd. Paul Erik wird zum Jagdleiter und fährt die Jägertruppe an die besten Stellen des Reviers. Dort wird "geparkt" - also geankert. Zur Tarnung sind alle Jäger weiß gekleidet wie Schwäne. Außerdem werden überall hölzerne Enten als Lockvögel verteilt. Die sollen die Eiderentenschwärme zur Landung auf dem Wasser animieren.