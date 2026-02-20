Dänemarks Insel Møn – Weiße Klippen in der Ostsee

In Nyord hat William Houman eigentlich immer ein Platzproblem. Er leitet das kleinste Museum Dänemarks. In einem rund vier Quadratmeter großen Lotsenausguck hat er ein Museum eröffnet. Königin Margrethe II. weihte das Museum bei einem Besuch der Insel im Jahr 2013 ein. Nun steht eine Sonderausstellung an: ein altes Fernrohr, ein altes Lotsenbuch und ein paar Postkarten. Viel mehr Exponate kann William beim besten Willen nicht unterbringen, schließlich müssen auch noch Besucherinnen und Besucher Platz finden. Rekord waren 23 Personen.