Dokumentation
mareTV: Vancouver Island
Nichts als Weite, Wildnis und Wasser: Vancouver Island begeistert mit unberührter Natur, spannenden Geschichten und Menschen, die ihren ganz eigenen Weg gefunden haben.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 21.09.2026
- 17:45 - 18:30 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Die Reise führt ins charmante Victoria mit seiner viktorianischen Architektur sowie zu Geoduck-Tauchern, Walhütern und Treibholzkünstlern. Sie erzählt von nachhaltiger Muschelfischerei, dem Schutz der Buckelwale und vom Leben an Kanadas Pazifikküste.