Kap Race an der südöstlichen Spitze von Neufundland erlangte Berühmtheit, weil dort 1912 der Notruf der "Titanic" aufgefangen wurde. Die Witless Bay hingegen ist bekannt für ihre Papageitaucher-Kolonie, die größte Nordamerikas. Von den Klippen stürzen sich die Jungtiere in den Atlantik, um das erste Mal in ihrem Leben abzutauchen. Doch manche verirren sich auf die Küstenstraße, angezogen von den Lichtern der Hotels und Restaurants, und laufen Gefahr, überfahren zu werden. Die Puffin Patrol, ein Team von Freiwilligen, zieht nachts los und rettet zahlreichen Jungvögeln das Leben.