Dokumentation
mareTV: Lieblingsküste – Kanadas Osten
"mareTV" stellt für die Reihe "Lieblingsküste" die beliebtesten Sehnsuchtsziele und besten Storys neu zusammen: Diesmal geht die Reise entlang der kanadischen Ostküste.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 07.12.2026
- 17:45 - 18:30 Uhr
Die erste Station ist der Archipel der Magdalenen-Inseln, der mitten im Sankt-Lorenz-Golf liegt. Einst ließen sich dort die französischsprachigen Akadier nieder, nachdem sie vom kanadischen Festland vertrieben worden waren.
Die historische Ankunft in der neuen Inselwelt feiern die Nachfahren jedes Jahr mit einer äußerst schrägen Regatta, einer Art Karneval zu Wasser - mit Schiffbruch-Garantie.
Gaultois im Süden Neufundlands war einst eine Boomtown im Nirgendwo. Walfang machte den kleinen Küstenort wohlhabend. Doch diese Zeiten sind vorbei. Chess und Les Rose sind trotzdem Fischer aus Leidenschaft. Seit 37 Jahren fangen die beiden zusammen Hummer, obwohl Chess die geliebten Schalentiere auf gar keinen Fall essen darf. Er hat eine Eiweißallergie.
In abgelegenen Outports wie Gaultois werden die Bewohnerinnen und Bewohner kreativ, um für Abwechslung zu sorgen: Rick Fudge baut "Ugly Sticks" - "hässliche Stäbe". So heißt das traditionelle Musikinstrument in Neufundlands Süden, das aus einem Birkenast, häufig auch aus einem Besenstiel, scheppernden Kronkorken und einem alten Gummistiefel besteht. Bestens geeignet für die legendären Schuppenpartys, um Stimmung zu machen.
Kap Race an der südöstlichen Spitze von Neufundland erlangte Berühmtheit, weil dort 1912 der Notruf der "Titanic" aufgefangen wurde. Die Witless Bay hingegen ist bekannt für ihre Papageitaucher-Kolonie, die größte Nordamerikas. Von den Klippen stürzen sich die Jungtiere in den Atlantik, um das erste Mal in ihrem Leben abzutauchen. Doch manche verirren sich auf die Küstenstraße, angezogen von den Lichtern der Hotels und Restaurants, und laufen Gefahr, überfahren zu werden. Die Puffin Patrol, ein Team von Freiwilligen, zieht nachts los und rettet zahlreichen Jungvögeln das Leben.
Hasan Hai und seine Freunde aus Neufundlands Hauptstadt St. John`s sind die MerB'ys - männliche Meerjungfrauen. Jedes Jahr stellen sie einen Kalender zusammen, für den sie bunt geschminkt, mit Bart, Schwanzflosse und voller Selbstironie posieren, gegen Machogehabe und das Verbergen von Gefühlen. Hunderttausende Dollar bringt der Kalender mittlerweile ein, die immer für einen guten Zweck gespendet werden.
In Labrador, das zusammen mit Neufundland die maritime Provinz Neufundland und Labrador bildet, endet der Winter erst im Juli. Monatelang hatte das Eis die wenigen kleinen Ortschaften fest im Griff. Das Versorgungsschiff "Northern Ranger" wird schon sehnsüchtig erwartet, denn nur in den wenigen Sommermonaten kann sich der Versorger seine Route durch die treibenden Eisberge der sogenannten Eisbergallee bahnen. In Nain wird die Fähre von der einzigen Inuit-Blaskapelle Nordamerikas feierlich mit einem Ständchen empfangen.