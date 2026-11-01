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Felsig und schroff - die Küste von Sark

Dokumentation

mareTV: Kleine Kronjuwelen im Ärmelkanal

Die Kanalinseln Alderney, Herm und Sark gelten vielen als die eigentlichen Kronjuwelen im Ärmelkanal. Zwischen britischer Gelassenheit und französischem Charme scheint das Leben leicht.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
30.11.2026
17:45 - 18:30 Uhr

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Natur-Doku

Natur

Auf Herm kümmert sich Inselmanager Craig Senior um Hotel, Ferienhäuser und jährlich 80.000 Gäste. Auf Sark sorgt das berühmte Schafrennen für Spannung und hilft sogar bei der Finanzierung der medizinischen Versorgung.

Alderney lockt mit einer historischen Eisenbahn, auf der alte Londoner U-Bahn-Waggons unterwegs sind. Tradition hat auch die Brieftaubenzucht: Beim spektakulären Massenstart überqueren Tausende Tauben den Ärmelkanal auf dem Weg nach Hause.

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