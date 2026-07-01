Dokumentation
mareTV: Guadeloupe
Strände, wie sie auf Postkarten abgebildet sind, tropische Regenwälder und knallbunte Häuser: Guadeloupe erfüllt alle Karibik-Klischees – und erzählt zugleich überraschende Geschichten.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 21.07.2026
- 18:15 - 19:00 Uhr
Der zu den Kleinen Antillen gehörende Archipel ist französisches Überseegebiet und Teil der EU. Französisches Flair trifft auf karibisch-kreolische Gelassenheit – doch das Leben dort ist teuer, und wer Erfolg haben will, braucht Ideen.
So wie Teddy Belgrain, der mit Kokosnüssen Guadeloupe und am liebsten gleich die ganze Welt verbessern will. Aus Schalen und Fasern stellt er Biokohle her – für Grills und als Filter gegen Wasserprobleme. Die Kokosnussberge im Garten seiner Mutter wachsen weiter, sehr zu ihrem Stolz – und leichten Missfallen.
Fred Bernier und sein Team bergen regelmäßig Wracks vor Guadeloupe. Doch eine seit zehn Jahren verrottende Segeljacht bringt selbst die Profis an ihre Grenzen. In den stürmischen Gewässern des Hurrikangebiets sind Schiffswracks keine Seltenheit.
Emilie Flemin fährt mit ihrem mobilen Schönheitssalon über die Inseln und bringt Masken, Massagen und Maniküren in entlegene Orte. Ihr Kalender ist voll, denn Schönheit ist wichtig – und das Gespräch ebenso.
Im Zentrum von Pointe-à-Pitre verfallen kreolische Häuser, doch Freiwillige restaurieren nutzen jeden Sonntag zum Restaurieren. Der Verein "Pli Bel La Ri" - "Unsere Straße soll schöner werden" - bringt Farbe zurück. Belohnt wird das Engagement mit Ti Punch.
Marie-Galante hat sich seinen ursprünglichen Charme bewahrt. Dort lebt Pierre Mouda als Selbstversorger und bewahrt ein seltenes Handwerk: Er ist der letzte Indigofärber der Insel.