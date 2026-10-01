mareTV: Fuerteventura – Die goldene Schöne der Kanaren

Als Leocadio Araya Sanchez vor einigen Jahren einen kargen Berghang mit unzähligen Kakteen bepflanzte, hielten ihn Freunde und Nachbarn für verrückt: Kaktusfeigen, was soll das denn? Leo hoffte darauf, dass diese Pflanzen das extrem trockene Wetter aushalten. Aus den Kaktusfeigen wollte er einen gesunden Saft herstellen und hatte Erfolg. Doch die Frucht gibt ihren kostbaren Superfoodsaft nicht so einfach her. Bei der Ernte ist Vorsicht geboten: nur mit einer großen Spezial-Pinzette können die reizauslösenden Nesselhärchen und fiesen Stacheln der Kaktusfeige überwunden werden.