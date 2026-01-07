Hauptnavigation

Ein Muttertier mit ihrem Jungen im Arm

Dokumentation

Madagaskar - Tropisches Inselparadies

Madagaskar ist eine der faszinierendsten Inseln der Welt und diese Dokumentation zeigt, wie sich dort in Jahrmillionen der Abgeschiedenheit eine völlig einzigartige Tier- und Pflanzenwelt entwickelt hat.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.02.2026
20:15 - 21:05 Uhr

Ein grün-türkis schillernder Chamäleonkopf
Eine von rund 150 verschiedenen Chamäleonarten, die auf Madagaskar vorkommen.
Quelle: ORF/BBC

Sie entstand vor etwa 90 Millionen Jahren und bietet verschiedensten, nur hier vorkommenden Tierarten wie Lemuren, Tenreks, Fingertieren und Pelikan-Spinnen eine Heimat.

Diese Sendung führt uns auf die älteste Insel der Welt - Madagaskar. Sie wurde vor 160 Millionen Jahren von Afrika und vor 90 Millionen Jahren vom indischen Subkontinent getrennt.

Heute beherbergt die Insel außergewöhnliche Ökosysteme wie Dornsavannen, schroffe Kalksteinformationen und Regenwälder, in denen verschiedene, nur hier vorkommende Tierarten wie Lemuren, Tenreks, Fingertiere und Pelikan-Spinnen ihre Nische gefunden haben.

Eine außergewöhnliche Baumlandschaft
Der Grandidier-Baobab (Adansonia grandidieri), die größte und bekannteste der sechs Baobab-Arten Madagaskars. Er ist endemisch auf Madagaskar und dort als „die Mutter des Waldes“ bekannt.
Quelle: ORF/BBC

Auch die Menschen auf der erst spät besiedelten Insel haben sich an die jeweilige Landschaft und ihr Klima angepasst.

So kultivieren Bauern im regenreichen Osten Reisfelder, während die Menschen an der trockenen Westküste gelernt haben, mit Hilfe von Affenbrotbäumen riesige Wassermengen zu speichern, um die Trockenzeit zu überstehen.

Ein Film von Tom Coveney.

