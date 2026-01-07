Dokumentation
Madagaskar - Tropisches Inselparadies
Madagaskar ist eine der faszinierendsten Inseln der Welt und diese Dokumentation zeigt, wie sich dort in Jahrmillionen der Abgeschiedenheit eine völlig einzigartige Tier- und Pflanzenwelt entwickelt hat.
02.02.2026
20:15 - 21:05 Uhr
Sie entstand vor etwa 90 Millionen Jahren und bietet verschiedensten, nur hier vorkommenden Tierarten wie Lemuren, Tenreks, Fingertieren und Pelikan-Spinnen eine Heimat.
Diese Sendung führt uns auf die älteste Insel der Welt - Madagaskar. Sie wurde vor 160 Millionen Jahren von Afrika und vor 90 Millionen Jahren vom indischen Subkontinent getrennt.
Heute beherbergt die Insel außergewöhnliche Ökosysteme wie Dornsavannen, schroffe Kalksteinformationen und Regenwälder, in denen verschiedene, nur hier vorkommende Tierarten wie Lemuren, Tenreks, Fingertiere und Pelikan-Spinnen ihre Nische gefunden haben.
Auch die Menschen auf der erst spät besiedelten Insel haben sich an die jeweilige Landschaft und ihr Klima angepasst.
So kultivieren Bauern im regenreichen Osten Reisfelder, während die Menschen an der trockenen Westküste gelernt haben, mit Hilfe von Affenbrotbäumen riesige Wassermengen zu speichern, um die Trockenzeit zu überstehen.
Ein Film von Tom Coveney.