Das Bild zeigt eine alpine Landschaft in Liechtenstein mit der Pfälzerhütte, einem steinernen Gebäude, das sich auf einer Anhöhe befindet. Die Hütte hat ein geneigtes Dach und ist von mehreren Bänken und Tischen umgeben, die auf einer gepflasterten Fläche stehen. Im Hintergrund erheben sich grüne, bewaldete Berge, die teilweise mit Felsen und Schnee durchzogen sind. Am Gebäude weht eine Flagge, die in den Farben Blau und Rot gehalten ist. Der Himmel ist klar und sonnig. Einige Personen sind in der Nähe der Hütte zu sehen, die entweder herumlaufen oder die Aussicht genießen. Der Wanderweg, der sich durch die Landschaft schlängelt, ist in der Mitte des Bildes zu erkennen. Die Szene vermittelt eine ruhige, naturnahe Atmosphäre.

Liechtensteins fürstliche Berge

Gut behütet zwischen der Schweiz und Österreich direkt am Rhein, liegt das Fürstentum Liechtenstein. Es ist ein Land der Gegensätze: Mit 160 km2 ist Liechtenstein der sechstkleinste Staat der Welt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
29.11.2025
11:30 - 12:15 Uhr

Ohne Flughafen, ohne eigene Autobahn, nicht einmal eine eigene Währung haben die Liechtensteiner.

Auf dem Bild ist ein Falke, spezifisch ein Weibchen des Typs Taiga, zu sehen. Der Vogel steht auf einem hölzernen Podest und hat eine bräunliche Federfärbung mit helleren Bereichen an Kopf und Schnabel. Ihre Augen sind orangebraun und blicken konzentriert in die Umgebung. Die Krallen sind kräftig und schwarz. Im Hintergrund erstreckt sich eine grüne, hügelige Landschaft mit vereinzelten kleinen, rustikalen Gebäuden, die typisch für alpine Regionen sind. Der Himmel ist klar und sonnig, was das Bild hell und einladend erscheinen lässt. Das Bild vermittelt ein Gefühl von Naturverbundenheit und zeigt die Schönheit der Umgebung in Liechtenstein, die Teil des besonderen Wanderweges ist, der die elf Gemeinden des Landes verbindet.
Falke Taiga ( seit 28 Jahren bei Falkner Norman Vögeli )
Quelle: ORFIII

Bezahlt wird hier in Schweizer Franken. Sogar um auf die Welt zu kommen, müssen die Liechtensteiner ins nahe Ausland, weil in Liechtenstein selbst, gibt es keine eigene Geburtenstation.

Klingt nach wenig - doch der Mini Staat hat es faustdick hinter den Ohren: Nicht nur, dass es von einem Fürsten regiert wird, der als reichster Monarch Europas gilt. Aber der wahre Schatz des Fürstentums ist seine Landschaft und seine schroffe Bergwelt: Liechtenstein liegt als einziges Land der Welt vollständig im Alpenmassiv.

Das Bild zeigt eine alpine Landschaft in Liechtenstein. Im Vordergrund grasen mehrere Kühe auf einer grünen Wiese, die von frischem Gras und kleinen Pflanzen bedeckt ist. Die Kühe sind überwiegend hellbraun. Auf der linken Seite sind einige Menschen zu sehen, die einen schmalen Weg entlanggehen, der sich durch die Landschaft schlängelt. Im Hintergrund erhebt sich eine majestätische Berglandschaft mit schneebedeckten Gipfeln und steilen Hängen, die teilweise mit Bäumen bewachsen sind. Der Himmel ist klar und blau, was die sonnige Atmosphäre des Tages unterstreicht. Die gesamte Szene strahlt eine ruhige und unberührte natürliche Schönheit aus, die typisch für die Region ist.
Liechtensteiner Almwelt
Quelle: ORFIII

Ungefähr die Hälfte des Landes liegt im Gebirge. Und wer mag, kann das ganze Land an nur einem Tag durchwandern. Zu seinem 300-jährigen Bestehen hat das Fürstentum sich, seinen Bewohnern und Gästen aus aller Welt ein Geschenk gemacht: Den Liechtenstein Weg.

Ein 75 km langer Weg, der durch das ganze Land führt. Der ehemalige Liechtensteiner Skistar Marco Büchel begibt sich zu den schönsten Plätzen des Landes und erkundet die Jahrhunderte alte Geschichte des Fürstentums.

Ein Film von Theresa Weiler.

