Liechtensteins fürstliche Berge

Falke Taiga ( seit 28 Jahren bei Falkner Norman Vögeli )

Bezahlt wird hier in Schweizer Franken. Sogar um auf die Welt zu kommen, müssen die Liechtensteiner ins nahe Ausland, weil in Liechtenstein selbst, gibt es keine eigene Geburtenstation.



Klingt nach wenig - doch der Mini Staat hat es faustdick hinter den Ohren: Nicht nur, dass es von einem Fürsten regiert wird, der als reichster Monarch Europas gilt. Aber der wahre Schatz des Fürstentums ist seine Landschaft und seine schroffe Bergwelt: Liechtenstein liegt als einziges Land der Welt vollständig im Alpenmassiv.