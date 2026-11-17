Leben zwischen Dreitausendern - Das Zillertal im Winter

Überall kennt man das Lied "Stille Nacht". Was jedoch nur wenige wissen: Es waren Zillertaler Sänger aus Fügen, die das berühmte Weihnachtslied in alle Welt getragen haben. Die TV-Doku lüftet das Geheimnis, wie es dazu kam und was die Sache mit verschiedenfarbigen Kirchendächern zu tun hat… Das musikalische Erbe der Zillertaler Musikanten lebt bis heute im klassischen Volkslied weiter. So gibt es in der Region kaum eine Familie, in der nicht gesungen und gespielt wird. Aber auch die "Volkstümliche Musik" erfreut sich großer Beliebtheit - Stars der Szene sind die Zillertaler Haderlumpen. Die Gewinner des "Grand Prix der Volksmusik" lassen den Film musikalisch ausklingen.