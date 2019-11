Leben zwischen Dreitausendern - Das Zillertal im Winter

Immer mehr Tourengehern sind auf den schneebedeckten Bergen unterwegs.

Quelle: ORF/pre tv

Der Wintertourismus ist das wirtschaftliche Herz des Zillertals - dank Gletscherpisten auch im Sommer. Wer hier zur Welt kommt, steht von klein an auf Schiern. So ist es auch kein Zufall, dass das Zillertal zahlreiche berühmte Schifahrerlegenden wie die beiden Olympiasieger Leonhard Stock und Stephan Eberharter hervorbrachte. Nach ihrer aktiven Karriere kehrten die Spitzensportler in ihre Heimat zurück. In der Dokumentation gewähren sie Einblick in ihr "neues" Leben, in dem heute Genuss und Rücksicht auf die Natur im Vordergrund stehen. Die meisten Wintersportgäste kommen aber nicht wegen der "Bergesruh", sondern genießen Hochleistungsgondeln, Pistenzauber und Hüttengaudi.