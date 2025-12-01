Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine ländliche Szene im Mariazellerland, einer Region in Österreich. Im Vordergrund erstreckt sich eine grüne Wiese auf der mehrere Kühe grasen. Einige Tiere liegen entspannt auf dem Boden, während andere sich aktiv bewegen. In der Mitte des Bildes sieht man einen roten landwirtschaftlichen Anhänger. Im Hintergrund befindet sich die Stadt Mariazell, die von sanften Hügeln umgeben ist. Die markante Basilika von Mariazell mit ihren zwei Türmen ist ein auffälliges Merkmal der Stadt. Darüber hinaus sind mehrere Häuser und Gebäude in einer landschaftlichen Umgebung sichtbar. Die Hintergründe bilden Pflanzen, Bäume und sanfte Hügel, die sich bis zu den Bergen im Hintergrund erstrecken. Der Himmel ist teilweise bewölkt, was der Szenerie eine ruhige, ländliche Atmosphäre verleiht. Die Gesamterscheinung vermittelt einen Eindruck von Naturverbundenheit und traditionellem ländlichem Leben.

Dokumentation

Leben im Mariazellerland

Das Mariazeller Land hat von jeher eine große Faszination auf die Menschen ausgeübt: die Weite und alpine Prägung der Landschaft, dazu die imposante Basilika.

10.12.2025
14:45 - 15:30 Uhr

Das Bild zeigt eine weite, alpine Landschaft im Mariazellerland. Im Vordergrund erstreckt sich eine grüne Wiese mit vereinzelten Sträuchern und Steinen. In der Mitte der Bildfläche steht ein hölzerner Kreuz, das als religiöses Symbol platziert ist. Im Hintergrund erhebt sich eine beeindruckende Gebirgskette mit steilen, felsigen Hängen und bewaldeten Bereichen. Die Berge sind von einer blauen Himmelspanne umrahmt, die teilweise mit hellem, fluffigem Wolkenbewuchs versehen ist. Insgesamt strahlt die Szene eine ruhige und naturnahe Atmosphäre aus, die die alpine Prägung der Region unterstreicht. Es gibt keine menschlichen Figuren oder Gebäude im Bild.
Mariazeller Land.
Quelle: Weinmann

Auch der nahegelegene Erlaufsee gilt als Naturjuwel erster Güte, der immer schon für seinen großen Fischreichtum bekannt war und wegen seines klaren Wassers auch bei Tauchern beliebt ist.

Michael Weinmann stellt das traditionelle bäuerliche Leben sowie andere Traditionsberufe in dieser Region vor und zeigt, wie der See zum Lebensmittelpunkt der eingesessenen Bevölkerung geworden ist.

