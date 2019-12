Laos Wunderland

Auf den Wochenmärkten bekommt man nahezu alles

Quelle: ORF/Cosmos Factory/Harald Pokieser

Die Fauna der Urwälder scheint einem Märchenbuch entsprungen: In Schluchten und an entlegenen Flussläufen tauchen immer wieder Tiere auf, die nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Nicht unscheinbare Insekten, sondern bisher unbekannte Säugetiere: Unter anderem wurden in den vergangenen Jahren ein Wildrind, zwei Zwerghirsche, ein gestreifter Hase und ein gelbes Waldschwein entdeckt. Von ihrer Existenz gibt es meist nur indirekte Nachweise: Skelette, Hörner oder auch Teile einer Jagdbeute, die man auf Märkten in entlegenen Dörfern findet.