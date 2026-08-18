Land der Berge - 9 Länder, 9 Gipfel

Großglockner vom Großvenediger aus gesehen

Quelle: ORF/Franz Fuchs

Die Dokumentation im Zeichen von Österreichs Bergen hat sich aber auch einem professionellen Alpin-Team an die Fersen geheftet - dem steirischen Extrembergsteiger Gerfried Göschl und der jungen Bergführerin Angelika Haspl aus Vorarlberg - und hat die beiden beim Versuch, diese neun besonderen Gipfel binnen neun Tagen zu besteigen, begleitet und gefilmt. Wie ein solcher Versuch gelingen kann, welche Vorbereitung und Ausrüstung dazu benötigt wird, und wovon der Erfolg - abgesehen von Schwindelfreiheit und Kondition - noch abhängt, das zeigt diese spektakuläre Expedition durchs eigene Land: Der Nonstop-Versuch des Duos wird auf die Sekunde und auf den Höhenmeter genau durch Stoppuhr und GPS dokumentiert. Schummeln unmöglich!