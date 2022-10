Kuba - Im Rhythmus der Natur

Landkrabben in der Schweinebucht.

Quelle: ORF/Crossing the Line Productions.

Seit gut drei Millionen Jahren leben die Kuba-Leguane (Bild ganz oben) bereits in der Karibik. Hektik ist ihnen an ihren tropischen Stränden fremd, und es gibt nicht viel, was sie aus der Ruhe bringen könnte. Nur in der Paarungszeit ist das anders, da sind die Männchen wie ausgewechselt - gilt es doch, sich das Recht auf Fortpflanzung zu sichern. An den Stränden im Sumpfland von Zapata, unweit der berühmten Schweinebucht, sind es wiederum weibliche Tiere, für die der Strand bei der Fortpflanzung wichtig ist.



Im April verlassen Millionen Landkrabben-Weibchen, jedes mit Tausenden Eiern bepackt, den Wald in Richtung Ozean. Sie müssen ihre Eier im Meerwasser deponieren, damit die nächste Generation heranwachsen kann. Die Krabben legen dabei bis zu sieben Kilometer zurück, und für viele ist die Wanderung, bei der sie auch Küstenstraßen queren müssen, der letzte Weg ihres Lebens.