Kristallene Zeugen der Eiszeit - Die Seen im Trentino

Lago di Nembia.

Quelle: Max Ruggera

Der Lago di Nembia war ursprünglich ausgetrocknet und gilt seit seiner Renaturierung als besonders sehenswert. Ursprünglich waren die beiden Seen ein einziges Gewässer. Ein enormer Felssturz hatte die Seen entzweit.



Der Lago di Lases im Cembratal erzählt eine aufregende Geschichte. Der, je nach Lichteinfall, mal grün, mal rostbraun erscheinende See, ist für Badefreudige der Geheimtipp schlechthin. Nur einige Einheimische kennen den angenehmen Badesee. Obwohl in den Sommermonaten sogar ein Bademeister seinen Dienst versieht, ist der Lasessee nahezu unberührt. Er liegt im größten Porphyr-Abbau-Gebiet Italiens und befindet sich in Privatbesitz. Der Eigentümer kämpft seit über 30 Jahren um die Ausweisung eines Biotops, das den See miteinbezieht. Er gerät dabei zwischen zwei Fronten, die teilweise auch mit der kalabrischen Mafia zusammenhängen. Immerhin konnte der Seebesitzer den kleinen, höhergelegenen Lago Santo, gemeinsam mit dem örtlichen Bürgermeister, vor der unwiederbringlichen touristischen Erschließung retten.