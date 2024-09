Kolumbien - Das entfesselte Paradies (2/2) - Vom Pazifik in die Anden

Pazifik Küste, Kolumbien, Utria Nationalpark.

Quelle: ORF / Cosmos Factory

An guten Tagen erlebt man das alles während einer kurzen Bootsfahrt, man gerät in einen Rausch der Sinne". Im Sommer bringen hier die Buckelwale ihre Kälber zur Welt und in den nahen Mangroven jagen Fische nach Krabben. Doch damit nicht genug.



Vor der Küste Kolumbiens liegt die Felsinsel Malpelo. An ihren Steilhängen tauchte Kameramann Nuno Sá zwischen Millionen Schwarmfischen, Hammer- und Seidenhaien und filmte als erster den eleganten Hochzeitstanz der Muränen. Der anschließende Aufstieg in die Anden gleicht der Reise zu einem fremden Planeten.