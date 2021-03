Karpaten - Leben in Draculas Wäldern

Scarisoara Höhle bei Nucet, unterirdische Gletscher der Karpaten.

Quelle: ORF/Kurt Mayer/Helmut Wimmer.

Auf seinem Weg durch die Wälder entdeckt Vasile die Scarisoara-Höhle bei Nucet. Sie ist Teil eines 3.500 Jahre alten Gletschersystems, das in gut hundert Metern Tiefe die letzten Warmzeiten überdauert hat.



Am Sonntag zum Kirchgang in Srbi erscheinen die Frauen in weißen gestickten Blusen mit bunt verzierten Pelzwesten. Am Hals tragen die pausbackigen Bäuerinnen in mehreren Reihen glitzernde Glasperlen. Auch Delia trägt die farbige Tracht und nützt die Gelegenheit, ihren zukünftigen Bräutigam wieder zu treffen, um Pläne für die Zukunft zu schmieden.