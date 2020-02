Karnische Alpen - Ein Gebirge voller Kostbarkeiten

Eine Paradieslilie - botanische Kostbarkeit der Region

Quelle: ORF/Cosmos Factory/Cosmos Factory/Manfred Christ

Das musikalische Leitmotiv des Films stammt von einer echten Gailtalerin, der jungen Conny P., die vor kurzem mit dem Lied "Das Gailtal is mei dahoam" in Kärnten regionale Berühmtheit erlangte. Andy Baum - eine fixe Größe im österreichischen Musikgeschäft - nahm Connys Melodie, modifizierte sie und verknüpfte sie behutsam mit den Bildern.



Das Produktionsteam hat für die Dreharbeiten viele Tausende Kilometer zurückgelegt - auf der Autobahn zwischen Wien und dem Gailtal und mit dem Geländewagen auf beinahe sämtlichen Forststraßen der Region. Und wenn man jeden Winkel zu kennen glaubt, fühlt man sich bald ein wenig daheim - wen die Karnischen Alpen einmal gepackt haben, scheinen sie nicht mehr loszulassen.



Im Film formuliert das der altgediente Flugretter, Bergführer und Alpinpolizist Alois Ortner: "Wenn ich von Expeditionen zurückgekommen bin, von der ganzen Welt, dann haben mich die Leute immer gefragt, wo es am Schönsten sei. Dann hab' ich geantwortet, dass es für mich am Ende immer am schönsten war, den Gailberg zu überqueren und mein Gailtal und das Lesachtal wiederzusehen. Das war immer der schönste Augenblick meiner oft monatelangen Reisen. Und das ist bis heute so geblieben."