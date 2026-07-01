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"Kambodschas größter Regenwald (2/2) - Die Orchideen der Kardamomberge": Att Sreynak und Nay Sikhoeun sind leidenschaftliche Orchideenscouts, die für die Forstbehörde arbeiten.

Dokumentation

Kambodschas größter Regenwald (2/2)

Das Kardamomgebirge im Südwesten Kambodschas ist eine grüne Schatzkammer der Biodiversität. Zahlreiche Menschen setzen sich mit Hingabe für den Schutz dieses einzigartigen Lebensraums ein.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
31.07.2026
17:30 - 18:15 Uhr

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Natur-Doku

Natur

Darunter ehemalige Jäger, die heute Pangoline retten, eine Dorfgemeinschaft, die wilden Kardamom nachzüchtet, und zwei leidenschaftliche Orchideenscouts, die neue Arten entdecken und katalogisieren – was nicht immer ungefährlich ist.

Der Herpetologe und "Wild Earth Allies"-Projektmanager Neang Thy erforscht Reptilien und Amphibien – viele von ihnen noch unbekannt oder endemisch. Seine Funde liefern wichtige Daten zum Verständnis der Artenvielfalt und unterstreichen die ökologische Bedeutung der Region.

Orchideenscouts sammeln und bewahren seltene wilde Pflanzen für wissenschaftliche Zwecke. Dabei halten sie ihre Fundorte streng geheim. Denn Diebe stehlen die begehrten Orchideen und verkaufen sie zu hohen Preisen. Außerdem bedroht die Abholzung des Walds die seltenen Pflanzen.

Im größten Regenwald Kambodschas liegt die Schönheit der Natur oftmals im Verborgenen: vom scheuen Gibbon bis zur zarten Orchidee, von glasklaren Wasserfällen bis zu nebelverhangenen Baumriesen.

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