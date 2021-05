Dokumentation

Kärnten - Leben am Wasser

In den Bergdörfern der Karawanken, an der Drau, am Wörther-, Weißen- und Millstättersee - in Kärnten leben viele Bauern, Handwerker und Fischer am und vom Wasser.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 15.06.2021