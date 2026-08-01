Kärnten - Leben am Wasser

Prozession über die Drau auf einer Fähre

Quelle: ORF/Curt Faudon

Noch immer gehen die Flößer am Weißensee ihrer Arbeit am Wasser nach, gibt es Berufsfischer am Millstättersee, werden die steilen Berghänge in den Karawanken bewirtschaftet.



Über vier Jahreszeiten begleitet der Autor Bergbauernfamilien hoch über Zell Pfarre, dem traditionellen Lebensraum der Kärntner Slowenen. Bis zu hundert Männer und Frauen arbeiten bei der alljährlichen Sommer-Mahd an den steilen Hängen, die Jause findet stets unter einem 800 Jahre alten Lindenbaum statt.



Tänze, Lieder und Prozessionen ziehen sich durch den Alltag der Kärntner: Die "Fünf Gailtaler", eine der attraktivsten Gesangsgruppen, treten auf; die Fronleichnamsprozession bei Burg Landskron nahe dem Ossiachersee ist bis heute ein Treffen der Gläubigen.