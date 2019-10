Juwel der Elefantenküste - Afrikas Wunderland Isimangaliso

Hippos messen ihre Kräfte

Quelle: ORF/Manuela Zips-Mairitsch

Der so zutreffende Name für das Gebiet geht der Legende nach auf einen Hofbeamten zurück. Im Wissen, lebendig mit seinem König begraben zu werden, flüchtete er bei dessen Tod an die Elefantenküste und prägte die Bezeichnung "Land der Wunder". Der artenreiche Küstenstreifen ist tatsächlich fast zu schön zum Sterben. Kein Wunder also, dass "Isimangaliso" 1999 zum ersten UNESCO Weltnaturerbe Südafrikas erklärt wurde.



Der Landstrich bietet mit seinen ausgedehnten Feuchtgebieten, Sumpflandschaften, Savannen und Küstenwäldern eine unvergleichliche Biodiversität mit entsprechender Artenvielfalt. Elefanten kommen hier bis an die Meeresufer. Und Kleinstädte wie St. Lucia werden nachts immer wieder von Nilpferden besucht, die schon mal eine Tankstelle als Hippo-Toilette benutzen.