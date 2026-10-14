Dokumentation
Juwel der Elefantenküste - Afrikas Wunderland Isimangaliso
3280 km² am Meer mit Elefanten, Nashörnern, Büffeln, Löwen und Leoparden: der südafrikanische Nationalpark heißt "Isimangaliso", was in der Sprache der Zulus schlicht "Wunder" bedeutet.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 25.11.2026
- 15:00 - 15:50 Uhr
Der artenreiche Küstenstreifen wurde 1999 zum ersten UNESCO Weltnaturerbe Südafrikas erklärt. "Isimangaliso" bietet mit seinen ausgedehnten Feuchtgebieten, Sumpflandschaften, Savannen und Küstenwäldern eine unvergleichliche Biodiversität mit entsprechender Artenvielfalt.
Der artenreiche Küstenstreifen wurde 1999 zum ersten UNESCO Weltnaturerbe Südafrikas erklärt. "Isimangaliso" bietet mit seinen ausgedehnten Feuchtgebieten, Sumpflandschaften, Savannen und Küstenwäldern eine unvergleichliche Biodiversität mit entsprechender Artenvielfalt.
Fast zu schön zum Sterben
Der so zutreffende Name für das Gebiet geht der Legende nach auf einen Hofbeamten zurück. Im Wissen, lebendig mit seinem König begraben zu werden, flüchtete er bei dessen Tod an die Elefantenküste und prägte die Bezeichnung "Land der Wunder". Der artenreiche Küstenstreifen ist tatsächlich fast zu schön zum Sterben. Kein Wunder also, dass "Isimangaliso" 1999 zum ersten UNESCO Weltnaturerbe Südafrikas erklärt wurde.
Der Landstrich bietet mit seinen ausgedehnten Feuchtgebieten, Sumpflandschaften, Savannen und Küstenwäldern eine unvergleichliche Biodiversität mit entsprechender Artenvielfalt. Elefanten kommen hier bis an die Meeresufer. Und Kleinstädte wie St. Lucia werden nachts immer wieder von Nilpferden besucht, die schon mal eine Tankstelle als Hippo-Toilette benutzen.
Seit kurzem leben auch wieder Löwen im Mkhuze Wildreservat und vervollständigen damit die "Big Five" (neben Elefant, Nashorn, Büffel und Leopard). Das Vorkommen der "Big Five" ist aus Marketinggründen immens wichtig, schließlich will Isimangaliso mittelfristig dem berühmten Krüger Nationalpark ernsthaft Konkurrenz machen. Von der touristischen Erschließung des Gebiets sollen nicht nur die großen Handelsketten profitieren. Ökotourismus gilt hier als zentrale Strategie für nachhaltige Entwicklung und Naturschutz.
Impressionen aus dem Wunderland
Mit diesem Konzept werden die lokalen Gemeinschaften in die Planung und Organisation des Parks einbezogen. "Isimangaliso" beansprucht Modellcharakter für eine zukünftige Entwicklungspolitik, die Naturschutz und wirtschaftliche Interessen miteinander in Einklang bringen will. Die ansässige Bevölkerung soll das "Juwel der Elefantenküste" als Lebensgrundlage auch für zukünftige Generationen verstehen und für seinen nachhaltigen Schutz Sorge tragen.
Eine Dokumentation von Manuela Zips-Mairitsch und Werner Zips